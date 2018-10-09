"Врач-убийца Мимимишкин": соцсети о раскрытии личности диверсанта "Петрова"

Частично обнародована очередная серия расследования покушения на Сергея Скрипаля.

Bellingcat и The Insider планировали опубликовать всё только сегодня днём, но некоторые данные ещё вчера оказались в распоряжении британской газеты The Telegraph.

Итак, по данным расследования напарником Анатолия Чепиги оказался военный врач Александр Мишкин.

Бачо Корчилава:

Идентифицировали второго созерцателя шпиля в Солсбери. Им оказался военный врач, полковник ГРУ Олександр Евгениевич Мишкин.

Теперь все встало на свои места, Чепига был оперативным сотрудником, а Мишкин доктором, который контролировал процесс правильного использования агента «Новичок».

Теперь изворачиваться Кремлю будет совсем сложно.

Евгений Калюков:

На злобу дня:

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Ход моих мыслей был таков: "Этот человек по типу - врач, но выправка у него военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков - лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястья у него гораздо белее. Лицо изможденное, - очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку - держит ее неподвижно и немножко неестественно...".

Олег Пшеничный:

Ну что, напрасно "Петров"-Мишкин надеялся, что он отсидится и про него забудут за более громкими делами. Его говор, кстати, точно указывает на примерную родину, его потому и легендировали Котласом. У меня там в нескольких километрах от Лойги мама живет, так что ухо-то сразу навострилось.

Роман Попков:

Большинство материалов про ГРУ публикуется почему-то вечером. Только товарищи офицеры кое-как пережили рабочий день, выдохнули, только потянулись за коньячком, смахнули пыль с рюмочек - и хренак, очередная сенсация прилетает. Очень жестоко.

Екатерина Барабаш:

"Дни хирурга Мишкина" - помните, был такой фильм в советские времена? Так вот ты какой, доктор Мишкин. Ну правильно - без врача на такое дело не ходят. Мишка косолапый в Солсбери идет...

Леонид Лялин:

Всё известно где, когда,

Адрес, запах из подмышки.

Не Петров он, господа,

Это Александр Мишкин!

Сергей Золовкин:

Помните анекдот про мужика, который в замочную скважину наблюдает за своей женой, уверенной, что ее рогоносец в командировке? Вот ее раздевает сосед. Вот повел в сторону супружеского ложа...

Но кровать никак не разглядеть, угол мешает. Только скрип пружин да стоны.

- Опять эта проклятая неопределенность! - восклицает бедолага, с облегчением уходит. Продолжая всех убеждать: вернее и надежнее суженой на свете никого не бывает.

Вот и нашему МИДу, МО, самому президенту для широкого обзора вечно мешают углы да темнота. Из-за некстати выключенной лампочки.

Допустим, в багажнике у россиян с диппаспортами случайно оказалось оборудование для взлома серверов. Не отрицаем, они спецы по кибербезопасности. Да, приостановились у здания ОЗХО опять же, по чистому случаю. Но кто, кого и сколько раз хакнул, вы, голландцы мнительные, видели? Так и отвалите на фиг!

Чисто гражданские фитнес-фуражиры с некриминальной биографией заблудились в Солсбери. По жиже до шпиля не добрели. Дважды даже не вышло пошпилить. Новички, с кем не бывает.

Но чтобы какую-то там ручку, какой-нибудь там гадостью?! Для этого же специальные навыки нужны. Медицинские!

Что, один из них военный врач-токсиколог? И вовсе не Петров?

Какиевашидоказательства? Паспорт на этого Мишкина есть?! Мдя-я... Тогда давайте видео, как он ядом брызгается! Иначе, не просто проклятая неопределенность, жуткий позор вам, англичане -клеветники!

Шутки шутками, но многие комментаторы не забывают о зловещем характере всей этой истории.

Александр Морозов:

"врач-убийца". внезапно материализовался образ, который как бы "самозародился" в коллективном бессознательном сталинизма ("врачи-отравители").

Наталья Камардина:

Чепига и Мишкин.

Их совместная пьеса с Симоньян сейчас видится еще более ужасающим фарсом.

Конечно, сейчас в Сети все выливается в мемы и шутки. Наверное так и надо избавляться от мурашек под кожей. Наверное это защитная реакция. Потому что , если не смеяться, то становится очень страшно.

Молодые здоровые мужики. Убийцы. Они ничем не отличаются от Чикатило или любого другого урода.

Они идут на убийство спокойно, между делом разглядывая витрины. Пьют кофе и покупают новые ботинки.

Скрипаль может быть кем угодно, но он не напал на них, не держал в заложниках людей, не истязал в застенках никого, не был нацистом. Он мог быть по возрасту отцом своих убийц...И конечно они не могли не понимать, что в их руках вещество, которое убьет каждого, кто возьмется за ручку двери Скрипаля. Почтальон. Уборщица. Соседка. Дети соседей. Они все это знали.

Отдельная тема - президент страны. Участник этого жестокого и кровавого спектакля.

Интересно вот, хоть кому-то из 85% стало понятно, что с властью в стране все очень и очень плохо? Что, по меньшей мере, в Кремле не совсем адекватные люди? Что ядерная кнопка в руках человека, спокойно, со смехом рассуждающего о смерти невинной женщины, считающего важнейшими профессии шлюх и шпионов?

Можно жить дальше конечно...Ну и живем.

Только пропасть ждет. Она растет и углубляется.

Между тем, МБХ Медиа публикует текст журналиста Сергея Канева о внутренних разборках в министерстве обороны. Сайты издания сейчас в России заблокированы, но материал доступен на странице "Эха Москвы":

В минувшую субботу в Минобороны РФ прошло секретное совещание по следам громких провалов российской военной разведки в США, Англии, Голландии и Черногории. Среди прочих нелестных оценок звучали «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «еще бы буденовки надели». Судя по всему, скоро в Главном управлении Генштаба РФ (ранее ГРУ) предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход.<...>

По словам источника «Центра Досье», в штаб-квартире ГРУ (в/ч 45 807, на сленге разведчиков — «Аквариум») детально проанализировали действия всех групп, засланных проводить диверсии и спецмероприятия за рубежом. Итог оказался неутешительным: сами разведчики и их непосредственные командиры не соблюдали элементарных основ нелегальной и агентурной работы за рубежом, общались между собой по телефонным номерам, зарегистрированным в московском регионе, а сами разговоры с указанием подробностей велись почти открытым текстом.<...>

Тем временем, в Минобороны ходят усиленные слухи, что в середине сентября на ковер к Путину вызывали начальника Главного управления генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) генерал-полковника Игоря Коробова, и по возвращении домой ему стало плохо.

Кирилл Шулика:

Видимо, будут пороть... Ну или что похуже.

Иван Курилла:

Утечка информации про "еще бы буденновки надели", в дополнение к Мишкину, - если это не хитрый пиар самого Генштаба, - говорит о масштабных утечках из самого центра планирования разведки и диверсий. А это, хочется надеяться, говорит о том, что в этом самом центре есть недовольные тем, чем их заставляют заниматься. Теперь, конечно, полетят погоны и будут вычислять источники утечки, - но хорошо бы впредь поостереглись отдавать преступные приказы.







кнонов ещё бы буденовки надели