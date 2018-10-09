Закрыта разработка самого большого военного беспилотника России

Министерство обороны России решило прекратить разработку самого большого военного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Альтаир". Об этом сообщает газета "Ведомости»" со ссылкой на источники. Разработкой "Альтаира" с 2011 года занималось казанское ОКБ им. М. П. Симонова. На проект потратили более 3 миллиардов рублей.

В 2017 году беспилотник начал летные испытания. Однако ОКБ пожаловалось на нехватку средств для продолжения работ, и правительство Татарстана запросило ещё 2 миллиарда рублей.

В апреле 2018 года генеральный директор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин был арестован по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании средств. По версии следствия, Гомзин причастен к хищению около миллиарда рублей, выделенных на создание "Альтаира".

Близкий к Минобороны собеседник рассказал, что наработки по "Альтаиру" передадут Уральскому заводу гражданской авиации. Там в данный момент занимаются разработкой дрона "Форпост".