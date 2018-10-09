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Закрыта разработка самого большого военного беспилотника России

Беспилотный летательный аппарат (иллюстративное фото)

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Министерство обороны России решило прекратить разработку самого большого военного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Альтаир". Об этом сообщает газета "Ведомости»" со ссылкой на источники. Разработкой "Альтаира" с 2011 года занималось казанское ОКБ им. М. П. Симонова. На проект потратили более 3 миллиардов рублей.

В 2017 году беспилотник начал летные испытания. Однако ОКБ пожаловалось на нехватку средств для продолжения работ, и правительство Татарстана запросило ещё 2 миллиарда рублей.

В апреле 2018 года генеральный директор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин был арестован по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании средств. По версии следствия, Гомзин причастен к хищению около миллиарда рублей, выделенных на создание "Альтаира".

Близкий к Минобороны собеседник рассказал, что наработки по "Альтаиру" передадут Уральскому заводу гражданской авиации. Там в данный момент занимаются разработкой дрона "Форпост".

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