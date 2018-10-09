СМИ: до драки с чиновником Кокорин и Мамаев избили водителя

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин незадолго до драки с федеральным чиновником в московском кафе, возможно, избили водителя журналистки "Первого канала". Об этом пишет "МК" со ссылкой на источники.

Утверждается, что утром в воскресенье в центре Москвы водитель был избит за то, что сделал замечание компании из пяти человек. С черепно-мозговой травмой и переломом носа он госпитализирован в реанимацию. Возбуждено уголовное дело.

Официальных подтверждений того, что среди избивших водителя были Мамаев и Кокорин, пока нет. Однако спустя примерно час футболисты в кафе неподалеку от места происшествия подрались с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком. Он сделал замечание футболистам, которые якобы очень громко себя вели. Спортсмены в ответ начали его оскорблять и устроили драку, один из них ударил чиновника стулом.

Пострадал и завтракавший с Паком гендиректор директор института НАМИ Сергей Гайсин. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело о побоях.

Клубы, в которых выступают Кокорин и Мамаев - "Зенит" и "Краснодар" - выступили с заявлениями, в которых осудили насилие и отметили, что необходимо дождаться результатов расследования правоохранительных органов.