Крымский активист Балух заявил о прекращении голодовки

Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года.

В апреле Балух по совету архиепископа Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климента начал употреблять в пищу овсяный кисель и сухари, из-за чего российские власти заявили об окончании режима голодовки. От других продуктов содержащийся в СИЗО активист, однако, отказывался.

"Я использовал последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь", – пишет Балух в своем обращении, которое публикует, в частности, сайт "Крым.Реалии", он "использовал последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь" – и поэтому теперь прекращает голодовку. В том же письме, однако, он подчеркивает, что вновь откажется от приема пищи после того, как будет этапирован в колонию на территории России.

Верховный суд Крыма ранее частично смягчил Балуху приговор – до 4 годов и 11 месяцев колонии по совокупности двух уголовных дел. В ближайшие дни, как пишет Балух, его должны отправить из СИЗО в Симферополе в колонию. Ему осталось провести за решеткой чуть больше года.

Балух был осужден по обвинению в хранении боеприпасов. Сам он считает, что его преследуют за проукраинскую позицию.