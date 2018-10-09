В ООН назвали "насильственным" исчезновение саудовского журналиста

В ООН назвали "очевидно насильственным" исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который неделю назад пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а также призвали Турцию и Саудовскую Аравию провести расследование инцидента. Об этом во вторник сообщает Reuters со ссылкой на Управление по правам человека Организации Объединенных Наций.

О пропаже Хашогги стало известно 2 октября. По рассказу его невесты, он вошел в саудовское консульство и больше не выходил оттуда. После пяти часов ожидания сотрудник дипмиссии заявил ей, что Хашогги "ушел", и нет смысла его ждать.

Представители Турции допустили, что он был убит в здании дипломатического ведомства. Президент Турции Реджеп Эрдоган, который взял ситуацию под личный контроль, сказал, что представители Эр-Рияда не могут просто заявить, что Хашогги "ушел", и призвал саудовцев как можно быстрее представить внятные объяснения случившегося.

Сегодня стало известно, что турецкие власти обыщут саудовское консульство в рамках расследования. Об этом заявили в МИД страны, сообщает Reuters.

На прошлой неделе Саудовский принц Мохаммед бин Салман заявил, что Саудовской Аравии нечего скрывать, и предложил турецким властям осмотреть территорию консульства. По словам принца, Хашогги покинул здание дипмиссии в течение часа после того, как вошел туда.

Джамаль Хашогги – директор канала Al Arab News, который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. Он известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. При этом в 2015 году он опубликовал в саудовской газете "Аль-Хайят" статью "Надо ли Саудовской Аравии видеть в Путине угрозу?". В ней он назвал российского президента "глупым" и "жестоким" лидером, которому "нельзя доверять". Журналист указал тогда, что Саудовская Аравия, Турция и Катар мешают Москве доминировать в регионе от Крыма до Сирии.