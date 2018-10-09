Медведев: ближайшие 6 лет определят "границы возможного" для РФ

Глава правительства России Дмитрий Медведев опубликовал в научном журнале "Вопросы экономики" статью "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития". В ней он защищает недавние непопулярные решения правительства о повышении пенсионного возраста и ставки НДС, а также называет предстоящие шесть лет "новым и исключительно важным" периодом развития России, который должен "определить контуры будущего".

Как утверждает Медведев, российская экономика в целом успешно справилась с кризисом, даже несмотря на то, что мир пережиает период "нестабильности, быстрых, порой радикальных перемен и низкой предсказуемости". Однако теперь страна нуждается в "институциональной и структурной модернизации" и реформах.

Несколько раз в статье Медведев упоминает о так называемом "майском указе" Владимира Путина и его выполнении как главной задаче на ближайшие годы. "Национальной целью" названо вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. Важной задачей Медведев видит преодоление бедности, для чего предлагает обеспечить адресность социальной помощи - оказывать социальную поддержку "тем, кто самостоятельно не может решить свои социальноэкономические проблемы".

Медведев считает, что к 2024 году в зависимости от результатов развития экономики определятся «границы возможного» для России — "потенциал страны, ее место и роль в мировой экономической и политической системе".

Социологи в последние недели и месяцы фиксирует резкое падение популярности Медведева и партии "Единая Россия", которую он возглавляет. Число тех, кто не доверяет Медведеву, превышает число доверяющих ему. Рейтинг президента Владимира Путина также существенно снизился. Социолги связывают это с недовольством населения пенсионной реформой.