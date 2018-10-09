Корреспондент RT удалила свой твиттер после отрицания сталинских репрессий

Вашингтонский корреспондент телеканала Russia Today Самира Хан удалила аккаунт в Твиттере после того, как подписчики раскритиковали ее за несколько постов, в которых она отрицала сталинские репрессии. До этого Хан извинилась за "недостоверную информацию".

6 и 7 октября журналистка RT опубликовала картинки о сталинском ГУЛАГе, перечислив список "привилегий", которые якобы имели заключенные, в частности, двухнедельные выходные, гарантии гражданских прав и свободы слова. Хан сопроводила их подписями "капиталисты дурачили вас" и "ненавистники Сталина все равно не поверят никаким источникам".

Подписчики Хан, а также ее коллеги из других изданий, обрушились на нее с критикой, уличив в неправде. Они также вспомнили, что в более ранних твитах Хан писала о готовности "отдать жизнь за Сталина", а в своем инстаграме опубликовала снимок в футболке с символикой СССР.

После этого журналистка удалила картинки и извинилась перед читателями. "Только что выяснила, что мемы про сталинские ГУЛАГи, которые я опубликовала, недостоверны, – написала она. – Прошу прощения у всех, кого это задело. Я никоим образом не собиралась оправдывать трагические массовые репрессии сталинского режима. Еще раз простите за распространение оскорбительной и вводящей в заблуждение информации".

Позже она удалила свою учетную запись в Твиттере.