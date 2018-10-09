ЕСПЧ присудил по 7,5 тысячи евро двум задержанным на Болотной площади

Европейский суд по правам человека присудил по 7,5 тысячи евро компенсации Александру Громову и Вячеславу Аристову, которых 6 мая 2012 года задержали на акции оппозиции на Болотной площади в Москве. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд постановил, что российские власти нарушили в отношении задержанных пункты европейской конвенции о защите личной свободы, праве на свободу собраний и праве на справедливое судебное разбирательство.

Громова и Аристова обвиняли в неповиновении полиции. В рапорте полицейские указали, что задержанные участвовали в несанкционированной акции, хотя она была разрешена мэрией, скандировали лозунги "Россия без Путина", "Путин - вор", "Единая Россия - партия жуликов и воров", а также не реагировали на требование уйти с площади. Обоих оштрафовали на 700 рублей.

6 мая 2012 года, за день до инаугурации Владимира Путина, на Болотной площади в Москве прошел "Марш миллионов" против его третьего президентского срока. Он закончился столкновениями протестующих с полицейскими. По итогам более 30 участников акции были осуждены по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках, а также насилии по отношению к представителям власти.

Независимое общественное расследование событий на Болотной площади пришло к выводу, что стычки с полицией спровоцировали провокаторы, которые с большой долей вероятности сотрудничали с правоохранительными органами.