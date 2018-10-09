Постпред США при ООН Никки Хейли покидает свой пост

Постпред США в ООН Никки Хейли покинет свой пост до конца года. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Хейли в Белом доме, передает Associated Press. Он поблагодарил ее за решения “множества проблем” в период работы в должности посла. О причинах готовящейся отставки не сообщается.

По данным портала Axios, Хейли обсуждала свой уход с должности еще на прошлой неделе. Американские чиновники, занимающиеся внешней политикой, были шокированы известием о готовящемся увольнении Хейли, которую Reuters называет одним из самых надежных советников главы Белого дома.

Хейли была одним из самых последовательных критиков России, КНДР и Ирана. В середине сентября она заявляла, что Москва “грубо нарушает” международные санкции, введенные против Северной Кореи в связи с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. В конце августа она призывала не финансировать Иран, чтобы не сделать его обладателем ядерного оружия и не подпитывать его проекты, направленные, по ее данным, на поддержку терроризма.

Ранее Хейли писаса в The Washington Post, что поддерживает большинство решений Трампа, однако не во всем согласна с ним.

Она была назначена на должность посла в ООН в ноябре 2016 года. До этого Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина.