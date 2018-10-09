Глава Конституционного суда допустил изменение российской Конституции  

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил изменение Конституции. Выдержки из текста "буква и дух Конституции" опубликовала во вторник "Российская газета".

"Глубокий правовой смысл" Конституции позволяет "адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям", уверен глава суда.

По его словам, у российской Конституции есть недостатки. В их числе он назвал отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крене в пользу исполнительной ветви власти и недостаточной четкости в распределении полномочий между президентом и правительством.

Кроме того, документ не четко определят статус администрации президента и полномочия прокуратуры, уверен Зорькин. И создает возможность для противопоставления органов местного самоуправления органам государственной власти.

Полный текст главы Конституционного суда будет опубликован "Российской газетой" в среду.

Конституция России принята в 1993 году и обладает высшей юридической силой в России. Принять новый текст можно созывом Конституционного собрания, закон о котором с 1993 года так и не принят, или референдумом. Часть поправок можно вносить Государственной думой при одобрении двух третей региональных парламентов.

"Медуза" утверждает, что о готовящейся в России конституционной реформе несколько дней сообщают несколько телеграм-каналов. Накануне в известном анонимном канале "Незыгарь" появилась запись: "в канун 25 летия Конституции России Президент может инициировать проведение конституционной реформы, которая будет оформлена Федеральным собранием до Нового года. Конституционная реформа позволит создать новую конституционную модель власти и инициировать проведение досрочных выборов Президента РФ".

Других источников информации о планах реформы нет.