Хиггинс: Bellingcat не сотрудничала с разведкой по делу Скрипалей

Исследовательская группа Bellingcat не сотрудничала с британской разведкой в расследовании дела об отравлении в британском городе Солсбери бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle во вторник, 9 октября, основатель группы Элиот Хиггинс. По его словам, Bellingcat также ничего не известно о возможном участии в отравлении Скрипалей еще одного, третьего, лица, о котором ранее сообщили британские СМИ.



Российская сторона неоднократно обвиняла Bellingcat во лжи, но в ответ на просьбу предъявить доказательства присылала лишь "заимствованные из интернета" материалы, отметил Хиггинс. Bellingcat стремится, по словам Хиггинса, шаг за шагом показать, как можно добиваться результата благодаря использованию программ с открытым кодом, заявил основатель расследовательской группы

В последние недели в результате совместного расследования Bellingcat и издания The Insider была обнародована информация о двух гражданах России, обвиняемых в Британии в причастности к отравлению Скрипалей. Россиян с заграничными паспортами, выданными на имена Руслана Боширова и Александра Петрова, в действительности зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин, утверждают авторы расследования.



По их данным, Чепига – полковник Главного управления Генштаба Вооружённых сил России, он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. В том же году президент Владимир Путин присвоил Анатолию Чепиге звание "Герой России" "за выполнение миротворческой миссии".

Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, тоже является сотрудником спецслужбы и был удостоен звания героя России в 2014 году, говорится в опубликованной 9 октября четвертой части совместного расследования.