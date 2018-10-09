Юрий Швыткин: "В Ливии российского военного присутствия нет"

Российского военного присутствия в Ливии нет, – заявил агентству РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он назвал "фантазией" заявления британских спецслужб о якобы имеющихся у Москвы планах "превратить Ливию в новую Сирию".

"Могу со всей ответственностью заявить, что российские военнослужащие не присутствуют в Ливии. Мы пользуемся официальной информацией и официальными источниками. А если говорить про мнение Великобритании, можно ответить, что их фантазиям нет предела. Поэтому они могут скоро сказать, что уже в Лондоне Псковская дивизия находится", — сказал Швыткин.

Ранее во вторник британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщила, что начальники британских спецслужб доложили премьер-министру Терезе Мэй о намерении России закрепить военное присутствие в Ливии.



Газета Sun утверждает, что десятки агентов ГРУ и отряды спецназа уже находятся на Средиземноморском побережье в Тобруке и Бенгази, пользуясь поддержкой бойцов ЧВК Вагнера. Британская разведка считает вероятным, что российские крылатые ракеты "Калибр" и зенитно-ракетные системы ПВО С-300 доставляются на территорию Ливии.



Кремль принял сторону наиболее влиятельного полевого командира и военачальника в Ливии – генерала Халифа Хафтара и снабжает его войска тяжёлым вооружением, говорится в публикации Sun. Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, фактически является военным правителем большей части восточных территорий Ливии, пишет газета.