Опрос социологов: украинцы стали лучше относиться к России

Отношение украинцев к России за последний год существенно улучшилось, а россиян к Украине практически не изменилось. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса "Левада-центра" и Киевского международного института социологии, который проводился в обеих странах в конце сентября.



Согласно исследованию социологов, 48 процентов украинских респондентов относятся к России положительно. Из них 10 процентов — "очень хорошо". В сентябре 2017 года так ответили 37 процентов украинцев. О плохом отношении к России в сентябре 2018 года сказала треть украинцев, из которых 13 процентов относятся "очень плохо". Год назад плохо относились к России 46 процентов украинских респондентов.

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Отношение россиян к Украине, по данным социологов, существенно не изменилось. Треть российских респондентов сообщили, что положительно относятся к соседней стране. Только 3 процента из них сказали, что относятся к Украине "очень хорошо". Подавляющее большинство россиян – 55 процентов – говорят о негативном отношении к Украине. Это на 2 процента выше аналогичного показателя годом ранее.

В конце сентября Украина приостановила действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан в 1997 году. Киев считает, что Москва нарушила договор о дружбе, аннексировав Крым и оказывая военную поддержку сепаратистам в Донбассе. Россия отвергает эти обвинения, а аннексию Крыма называет "воссоединением".