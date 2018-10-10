Миронов признал проблемы с выплатой зарплат в "Справедливой России"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подтвердил, что в партии возникли проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам и связал это отчасти с тем, что партия не выдвигала своего кандидата на выборах президента в 2018 году, поддержав Владимира Путина.

"КПРФ выдвинула своего "лёлика" и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 миллионов рублей, а наша партия ничего не получила – это правда", — цитирует Миронова "Интерфакс".

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что сотрудники центрального аппарата "Справедливой России" по два-три месяца не получают зарплаты, а региональные отделения сокращают штаты.

В 2015 и 2016 годахпосле успешных выборов в Госдуму в 2011 году (партия получила 13 процентов голосов избирателей) "Справедливая Россия" получила из бюджета почти по миллиарду рублей, а в 2017 году — 498 миллионов рублей. Резко сократилась и сумма добровольных пожертвований с миллиарда до 155 миллионов рублей.