Международный ПЕН: свобода слова в России жестоко подавляется

Законы, принятые после возвращения Владимира Путина на пост президента в мае 2012 года, значительно усилили контроль российских властей за распространением информации в интернете и вне интернета, что приводит к подавлению свободы слова в России. Об этом говорится в совместном докладе Международного ПЕН-клуба, ПЭН-Москва и ПЕН Санкт-Петербурга.

В предисловии к докладу писатель Людмила Улицкая отметила, что когда все факты нарушения свободы слова оказываются собраны воедино, они вызывают особенно тягостное чувство, что "все это — не цепь случайных событий, а сама логика сегодняшней российской жизни. Документ дает ужасающую картину взаимоотношений государства и гражданского общества, государства и отдельного гражданина, государства и художника", - пишет Улицкая.

В докладе ПЕН-центров приводятся случаи подавление свободы слова в России в период с 2012 по 2018 годы. По мнению авторов документа, в последние годы пространство для свободного выражения мнений, деятельности гражданского общества и любых проявлений инакомыслия в России неизменно сужается. Расплывчатые формулировки законодательства и его выборочное применение позволяют российским властям ограничивать гражданам доступ к информации, применять цензуру, а также осуществлять надзор за гражданским обществом, тем самым резко ограничивая свободу слова в России, отмечают авторы доклада.

Отдельное место в докладе посвящено украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который выступил против аннексии Крыма Россией и был осужден российским судом на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме.

Авторы доклада также акцентируют внимание на угрозе свободе творчества в России, приводя в пример режиссёра Кирилл Серебренникова, который которой уже более года находится под домашним арестом по абсурдному обвинению в мошенничестве.

Международный ПЕН-клуб призывает российские власти немедленно прекратить подавление свободы слова и создать возможности для развития свободной общественной дискуссии. Для этого, по мнению независимых писательских организаций, прежде всего, необходимо отменить законы, удушающие свободу слова в стране, прекратить политически мотивированные судебные преследования интернет-пользователей и журналистов, немедленно и безоговорочно освободить тех, кто в настоящее время находится в заключении по такого рода обвинениям.