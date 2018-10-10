София: убийство Мариновой не связано с её журналистской деятельностью

Убийство болгарской журналистки Виктории Мариновой предположительно не связано с её профессиональной деятельностью. Об этом в среду заявил генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, передаёт телеканал Nova.

Обнаруженные улики указывают на спонтанное нападение в состоянии алкогольного опьянения с целью изнасилования, отметил Цацаров, подчеркнув, что следствие продолжает рассматривать и другие версии.

21-летний Северин Красимиров был задержан накануне в Германии по подозрению в убийстве Виктории Мариновой. По данным следствия, он приехал в Германию из болгарского города Русе, где ранее было найдено тело журналистки. Об этом сообщил на пресс-конференции в Софии министр внутренних дел Болгарии Младлен Маринов. По его словам, следствие располагает достаточным количеством доказательством, свидетельствующих о связи Красимирова с местом преступления и жертвой. Ранее сообщалось, что ДНК задержанного совпал с биологическим материалом, найденным на месте преступления. В 2007 году Красимиров был судим за кражу цветных металлов.

Об убийстве директора и ведущей канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Её тело вместе с вещами и автомобилем было обнаружено на севере Болгарии в ее родном городе Рус. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галисия. В феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куциака с невестой.