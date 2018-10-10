Новая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится после выборов в Конргесс

Новая встреча Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится после промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 6 ноября. Об этом на встрече с журналистами в Вашингтоне заявил президент США. Он добавил, что сейчас он не может уехать. Трамп отметил, что место встречи пока не определено, но одним из них может быть его резиденция во Флориде.

Первая и пока единственная встреча Трампа с Ким Чен Ыном прошла в июне в Сингапуре. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали декларацию о ядерном разоружении на Корейском полуострове.

На прошлой неделе в рамках подготовки новой встречи Северную Корею посетил госсекретарь США Майк Помпео. По итогам поездки он заявил, что стороны близки к согласованию даты и места саммита. Лидер КНДР в свою очередь сообщил о своей готовности к встрече с Трампом и пригласил международных экспертов проконтролировать демонтаж ядерного полигона.