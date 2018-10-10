Германия потратит на мигрантов 7 млрд евро в следующем году

Власти Германии решили выделить в 2019 году почти 7 миллиардов евро на социальное жилье и пособия для мигрантов, а также программу их социальной интеграции, в том числе языковые курсы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве. Согласно плану канцлера Ангелы Меркель, общие затраты на мигрантов составят около 15 миллиардов евро к 2022 году.

За последние три года ФРГ приняла более миллиона беженцев – преимущественно мусульман – при общем населении страны свыше 80 миллионов человек. Концепция отрытых границ в прошлом году привела в нижнюю палату парламента популистскую партию "Альтернатива для Германии", которая резко критикует миграционную политику Меркель, отмечает агентство.

По данным Reuters, новое бюджетное решение грозит подорвать позиции Меркель еще и в Баварии – крупнейшей федеральной земле, где в ближайшую неделю пройдут выборы в законодательный орган.