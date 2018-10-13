Правозащитный генерал. Эфир в 16:05

В Украине в эти дни отмечают юбилей генерала Петра Григоренко - настоящей легенды правозащитного движения. Виталий Портников беседует с сыном генерала, правозащитником и диссидентом Андреем Григоренко. Эфир в 16:05.
В Украине в эти дни отмечают юбилей генерала Петра Григоренко - настоящей легенды правозащитного движения. Виталий Портников беседует с сыном генерала, правозащитником и диссидентом Андреем Григоренко. Эфир в 16:05.
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