Полинезия подала иск против Франции из-за ядерных испытаний

В Международный уголовный суд поступил иск против Франции в связи с последствиями ядерных испытаний в Полинезии. Об этом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщил полинезийский активист и бывший президент Французской Полинезии Оскар Темару.

Французская Полинезия обвиняет Францию в преступлениях против человечности. По словам Темару, ядерные испытания, проводившиеся в период с 1960 по 1996 год, стали прямым последствием колонизации. Всего за этот период Франция провела более 200 испытаний. Многие жители Французской Полинезии жаловались на заболевания, в том числе онкологические.

В 2001 году во Франции пострадавшие от ядерных испытаний создали две организации. В одну из них вошли военные, непосредственно участвовавшие в испытаниях. В другую – бывшие работники ядерного полигона Муруроа в Полинезии. В 2010 году Париж принял закон о компенсациях жертвам ядерных испытаний.

Французская Полинезия получила статус заморской территории Франции в 1946 году. Уроженцы островов получили французское гражданство. В 2004 году территория получила статус заморского сообщества.