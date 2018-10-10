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В Подмосковье убита следователь полиции по особо важным делам

Иллюстративное фото

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В Подмосковье неизвестный убил следователя по особо важным делам управления Министерства внутренних дел России. Тело Евгении Шишкиной с огнестрельным ранением было обнаружено в среду недалеко от её дома.

​Следователи предполагают, что Шишкина могла быть убита в связи с её служебной деятельностью. Несколько месяцев назад неизвестные сожгли её автомобиль. Заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По информации СМИ, Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года и неоднократно получала награды за службу в полиции.

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