В Подмосковье убита следователь полиции по особо важным делам

В Подмосковье неизвестный убил следователя по особо важным делам управления Министерства внутренних дел России. Тело Евгении Шишкиной с огнестрельным ранением было обнаружено в среду недалеко от её дома.

​Следователи предполагают, что Шишкина могла быть убита в связи с её служебной деятельностью. Несколько месяцев назад неизвестные сожгли её автомобиль. Заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По информации СМИ, Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года и неоднократно получала награды за службу в полиции.