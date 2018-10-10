Футболист Павел Мамаев явился на допрос

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев явился на допрос в главное следственное управление МВД России по Москве.

Сегодня отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было возбуждено новое уголовное дело по факту избиения сотрудника Министерства промышленности и торговли. Об этом сообщает ТАСС. До сегодняшнего вечера оба спортсмена должны прибыть в полицию. В противном случае их объявят в федеральный розыск.

Ранее уголовное дело по фактам двух конфликтов с участием Кокорина и Мамаева было возбуждено по статье о нанесении побоев. Дела переданы в Главное следственное управление МВД по Москве из-за большого общественного резонанса.

Газета "Коммерсант" сегодня писала, что спортсменам может грозить более строгое наказание вплоть до условного срока в случае, если к статье о побоях добавят обвинения в хулиганстве.

Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают в избиении водителя ведущей "Первого канала", а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Все потерпевшие получили травмы и обратились в больницы.

Клуб "Краснодар", за который играет Мамаев, намерен разорвать с ним контракт. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин также может быть уволен из команды. Как сообщает РБК, на сайте фирменного магазина "Зенит" исчезли из продажи футболки с фамилией Кокорина.

Адвокат Александра Кокорина рассказал агентству "Москва", что футболисты раскаиваются и планируют публично принести извинения после драк в Москве. Они также намерены пойти на допрос и дать показания. Также они собираются выступить с официальным заявлением, добавил адвокат.