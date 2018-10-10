На Наталью Поклонскую завели уголовное дело на Украине

Украинская прокуратура предъявит депутату Государственной думы России Наталье Поклонской обвинение в "нарушении законов обычаев войны". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поклонскую также могут обвинить в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымско-татарского народа и преследованию украинского режиссера Олега Сенцова.

Наталья Поклонская была прокурором на Украине. После ввода российских войск в Крым и прихода к власти в автономной республике пророссийского правительства она в марте 2014 года была назначена "прокурором автономной республики Крым". После аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем избралась в Госдуму.