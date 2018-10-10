Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио узаконил "третий пол"

Жители Нью-Йорка получили право указывать в своих личных документах третий — "неопределенный" пол, помимо мужского и женского. Соответствующий законопроект подписал мэр города Билл де Блазио. Об этом он заявил в твиттере.

По его словам, это решение призвано удовлетворить запросы тех, "кому на протяжении многих лет приходилось жить с бумагами, которые не соответствуют их мировоззрению". Нововведение предназначено для тех, кто не ощущает себя ни мужчиной, ни женщиной.

В настоящее время единственной страной мира, где жители могут указать свой гендер в качестве "неопределенного", является Австралия. Там официально предусмотрены три половые группы: женщины, мужчины и "неопределенные", которые соответственно обозначаются как "она", "он" и "оно".