Турция заявила об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе

Турция подтвердила установление зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб после того, как российский и турецкий лидеры договорились о выводе тяжелых вооружений из фронтового района. Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с соглашением, к 10 октября оппозиционные группировки обязались убрать оттуда в том числе танки, ракетные системы и минометы. В демилитаризованной зоне должны были остаться только российские и турецкие патрули, которые призваны контролировать соблюдение режима прекращения огня.

В то же время представители "Тахрир аш-Шам" – самой мощной джихадистской группировки в Идлибе – до сих пор не высказали своего отношения к сделке между Анкарой и Москвой.

Заключенная в прошлом месяце договоренность предотвратила наступление сирийских правительственных войск и их союзников на провинцию Идлиб, которую Дамаск намеревался взять под свой контроль "любой ценой", как заявляли в сирийском правительстве. Мировые лидеры и представители ООН предупреждали, что подобная операция могла бы привести к гуманитарной катастрофе в регионе с населением 3 миллиона человек. США пригрозили войскам президента Сирии Башара Асада очередным военным ударом в случае применения химического оружия.