СМИ опубликовали запись жестоких пыток в СИЗО Ногинска

В 2017-м году в следственном изоляторе Ногинска пытали заключенного, сообщил телеканал "360", опубликовав видео, на котором трое мужчин допрашивают, а затем насилуют четвертого.

Источник, передавший запись журналистам, сообщил, что пытками занимались другие заключенные, делали они это по заказу администрации СИЗО, а один из участников видеозаписи уже вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, которое он получил как раз в обмен на выбитые из жертвы пыток показания.

Как выяснил телеканал, в числе трех мужчин, пытавших заключенного - 36-летний житель подмосковной Балашихи Роман Новиков. В августе 2017-го года он был осужден на 8,5 лет колонии строгого режима за распространение наркотиков и убийство 23-летней девушки. Тем не менее, судья Ковровского района освободила его по УДО уже в апреле 2018-го года. Сейчас Новиков работает фитнес-тренером в клубе "Богатырь".

Журналистам удалось встретиться с Новиковым. Он заявил, что видео было якобы постановочным, а его целью был компромат на руководство СИЗО. Бывший заключенный также рассказал, что с помощью этого ролика добился перевода в колонию под Владимиром, откуда и освободился. Раскрыть личность жертвы пыток он отказался, лишь уточнив, что тот попал в СИЗО по обвинению в терроризме. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Телеканал "360" утверждает, что передал видеозапись и всю полученную информацию в Следственный комитет и ФСИН России.