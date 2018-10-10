Американец приговорен к году тюрьмы за помощь российским троллям

Американец Ричард Пинедо, обвиненный в сотрудничестве с российскими интернет-троллями, приговорен в среду к году тюрьмы. Об этом сообщает Reuters. Он признан виновным в продаже россиянам банковских счетов, которые, как утверждается, использовались для покупки интернет-рекламы в поддержку Дональда Трампа, а также в целях разжигания вражды в американском обществе.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Пинедо согласился сотрудничать с обвинителями и признал вину. Его адвокат заявлял о поступающих в адрес подзащитного угрозах из-за сделки со следствием.

Пинедо стал третьим по счету осужденным лицом в расследовании Мюллера. В апреле голландский адвокат Алекс ван дер Зваан был приговорен к 30 дням лишения свободы за дачу ложных показаний. В сентябре экс-советника президента Трампа Джорджа Пападопулоса приговорили к 14-дневному заключению в тюрьму.