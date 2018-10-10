США обвинили президента Венесуэлы в гибели оппозиционера

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причастности к смерти лидера оппозиции Фернандо Албана. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters. Администрация Дональда Трампа призвала венесуэльские власти освободить политических заключенных и "предотвратить дальнейшие страдания и кровопролитие" в стране.

Накануне Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало расследовать обстоятельства гибели Албана. Его политические сторонники уверены, что он был убит спецслужбами страны. Венесуэльское правительство отрицает обвинения, настаивая, что 56-летний Албан покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна с десятого этажа штаб-квартиры службы безопасности, где он находился в предварительном заключении.

Албан обвиняли в неудавшемся покушении на Мадуро во время его публичного выступления 4 августа. В тот день неизвестные пытались атаковать главу государства с помощью беспилотников, однако силовым структурам удалось их обезвредить.

Мадуро обвинил виновников инцидента в попытке дестабилизировать его правительство и предположил, что к случившемуся причастны колумбийские власти, а также некие "проживающие в США" лица. Обе страны отвергли заявление венесуэльского лидера.