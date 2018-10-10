"Матч ТВ": Мутко снова станет президентом РФС

Виталий Мутко вернется на пост президента Российского футбольного союза, сообщил "Матч ТВ" со ссылкой на источник в организации. По информации телеканала, официально о назначении Мутко будет объявлено 11 октября.

Если это произойдет, то чиновник возглавит РФС в третий раз. На должности главы футбольного союза он работал с апреля 2005-го по ноябрь 2009-го года, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го года.

Уход Мутко с поста президента РФС в прошлом году связывали с приближением чемпионата мира по футболу в России: по сведениям СМИ, увольнения чиновника требовала ФИФА в связи с допинговым скандалом на зимней олимпиаде в Сочи. В то время Мутко был заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. После обвинений сборной России в употреблении допинга, в декабре 2017-го года Международный олимпийский комитет пожизненно запретил ему посещать олимпийские игры. Тогда же Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза.

В мае 2018-го года его назначили заместителем председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития.