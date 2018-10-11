Губернатор Забайкальского края объявила об отставке

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила, что уходит в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

В заявлении Ждановой говорится, что её решение не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, а также с критикой и нападками на неё. Принятое решение, по её словам,обусловлено внутренними мотивами и объективными обстоятельствами.

Губернатором Забайкалья Жданова стала в феврале 2016 года.

О том, что она может уйти в отставку,1 октября РБК рассказали два близких к руководству региона источника. Причинами ухода они называли сложную социальную и экономическую ситуацию в регионе, а также низкий уровень поддержки среди местных жителей.

На выборах в региональное законодательное собрание 9 сентября "Единая Россия" получила 28 процентов голосов, потеряв более 10 процентов по сравнению с предыдущим голосованием.