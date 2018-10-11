Кадыров приказал "опозорившему" его чеченцу явиться к нему

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от неизвестного, который бросил банку из под напитка в пассажиров метро со словами "Ахмат – сила!", первым же рейсом прибыть в Грозный и явиться с родными к нему. "Иначе тебя за считанные часы найдут", - написал Кадыров во "ВКонтакте".

Так Кадыров прокомментировал видео, которое было опубликовано в аккаунте "Всемирный Клуб Кавказ" в инстаграме. На нём молодой человек бросает банку из-под напитка в сидящего напротив в метро и требует сказать, что "Ахмат – сила!", имея в виду спортивный клуб. Пассажир призвал обидчика вести себя нормально, на что тот попросил "закрыть рот".

Глава Чечни принес извинения "юношам, честь которых была задета", отметив, что бросивший в них банку не представляет весь чеченский народ. У автора ролика нет морального права называться чеченцем, заявил Кадыров и пообещал его "воспитать". "Твое место на ферме или лесоповале", - добавил глава Чечни.

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Житель Чечни, бросивший банку с напитком в пассажира метро, опубликовал в соцсетях ролик с извинениями. На записи не ставший представляться молодой человек с синяком на лице говорит, что его "очень сильно поругали руководство республики и его родители".

В прошлом году грозненский футбольный клуб "Терек" был переименован в "Ахмат" в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова - Ахмата Кадырова. Сам чеченский лидер позже объяснял, что "Ахмат" - общее название социального, экономического, политического, молодежного и спортивного движения в регионе. Ранее СМИ писали, что студентов в Чечне принуждают посещать все домашние матчи "Ахмата", угрожая отчислением.