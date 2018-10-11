Космонавты живы. Первая авария пилотируемого "Союза" за 35 лет

При запуске ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" с космодрома "Байконур" произошла авария. Спускаемая капсула с космонавтами приземлилась примерно в 500 км от космодрома на территории Казахстана. По данным Интерфакса, состояние экипажа оценивается как удовлетворительное. Экипаж корабля состоял из двух человек: российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Место третьего члена экипажа занимал контейнер с грузом. Космонавты отправлялись на Международную космическую станцию, чтобы провести там серию экспериментов.

Авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя, сообщает Интерфакс.​

— У ракеты "Союз" есть четыре боковых ускорителя, боковых блока, которые считаются первой ступенью, и они отделяются первыми, — рассказал независимый космический эксперт и популяризатор космоса Виталий Егоров. — В то время как вторая ступень начинает работать, центральный блок еще находится на старте, но продолжает работать и после отделения боковых блоков. И даже на видеотрансляции было видно отделение от ракеты одного из боковых блоков до того, как было официально сообщено, что в данный момент ожидается отделение. То есть, видимо, мы наблюдаем несвоевременное отделение бокового ускорителя, которое привело к внештатной ситуации и к эвакуации экипажа.

В результате аварии сработал аварийный маяк, и корабль выпустил парашют. По словам Егорова, основная опасность, которая грозит космонавтам в этой ситуации — это тяжелые перегрузки, к которым их готовят заранее, тренируют на центрифугах. В данном случае экипаж мог испытывать перегрузки вплоть до 6g.

— В целом космический корабль предназначен для возвращения в атмосферу и может это совершить в любой момент, начиная даже с самого старта. Корабль состоит из трех частей: бытовой отсек, который используется в космосе, служебный отсек, где находится система управления, двигатели и все остальное, и спускаемый аппарат, в котором космонавты находятся. Поскольку этот аппарат создан для того, чтобы спускаться и мягко приземляться на парашютах, это можно сделать в любое время. И здесь как раз это сработало, как надо, — космонавты были эвакуированы сразу же, когда стало понятно, что на ракете аварийная ситуация.

Егоров считает, что сейчас сложно предположить, почему именно произошла авария. Источник Интерфакс предположил, что авария могла произойти из-за плохого крепления: один из блоков мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию.

Как пишет Интерфакс, 8 октября представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме "Байконур" выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса в составе корабля "Союз МС-10" и ракеты-носителя к вывозу и установке на стартовом комплексе.

Космонавты планировали провести на орбите 187 суток. Во время экспедиции они должны были провести серию экспериментов, в том числе по выращиванию тканей человеческого организма на орбите с использованием 3D-биопринтера. Кроме этого, Овчинин вместе с Сергеем Прокопьевым, который уже находится на орбите, должны были выйти в открытый космос для обследования корабля "Союз МС-09", в котором в конце августа были обнаружены повреждения.

Речь идет об отверстии в обшивке корабля, из-за которого внутри начало снижаться давление. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказывал предположение, что его просверлили американские астронавты, чтобы вернуть за Землю заболевшего члена экипажа МКС. НАСА отвергла эти обвинения. Сейчас Роскосмос и НАСА ведут совместное расследование этого инцидента. На данный момент предполагается, что экипаж МКС сменят не ранее декабря, после того, как будут расследованы причины сегодняшней аварии.

По словам Виталия Егорова, таких аварий, как сегодня, в российской космонавтике не было уже более тридцати лет.

— На пилотируемых российских запусках это первый случай. Подобный случай был в СССР в 80-е годы, и там тоже космонавты спаслись, были эвакуированы, когда ракета взорвалась на старте. Можно сказать, что более 30 лет аварий на пилотируемых запусках наших не случалось, так что это довольно редкое и неожиданное событие.

Однако другие неудачи при запуске ракет случались у Роскосмоса и прежде. Например, в прошлом году Роскосмос перепутал космодром "Восточный" и "Байконур": при запуске с "Восточного" были использованы настройки для "Байконура". В итоге, запуск ракеты "Союз-2.1б", которая должна была доставить на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М", закончился провалом. Головная часть ракеты, несшая семнадцать иностранных и два российских спутника, сгорела в атмосфере, а уцелевшие фрагменты полезной нагрузки утонули в Атлантике.

У России аварийность немного выше, чем в среднем по миру — где-то одна авария в год

— В целом, аварийность для космонавтики — это нормально. Хотя у России аварийность немного выше, чем в среднем по миру — где-то одна авария в год. В данном случае все понимают, что при каких-то недостатках у российской космонавтики есть преимущества, есть определенный опыт, есть довольно низкая стоимость реализации запуска, так что в целом я не думаю, что это как-то серьезно изменит общее состояние в космонавтике. Но, конечно, ситуация неприятия.

По мнению Егорова, очередная неудача не скажется на отношениях между Роскосмосом и НАСА.

— Американцы тоже достаточно опытны в космонавтике, и они прекрасно понимают, что идеальных и стопроцентно надежных ракет не бывает. Конечно, проблемы могут возникнуть в американском Сенате, где часто ставят вопрос о том, как можно летать на российских кораблях. В данном случае для противников сотрудничества Америки и России появится лишний козырь. Но в целом я думаю, что отношения НАСА и Роскосмоса не сильно изменятся, все будет идти по старой, отработанной программе. НАСА точно так же предусматривают возможность резервирования, и американские астронавты все равно продолжат летать на наших кораблях, даже когда у них будут свои корабли, просто чтобы обмениваться опытом. И я думаю, что и российские космонавты смогут полетать на американских кораблях в будущие годы, — считает Виталий Егоров.