Жертвами урагана "Майкл" в США стали два человека, в их числе ребенок

Жертвами урагана "Майкл" стали как минимум два человека, в их числе один ребенок. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, в настоящее время ураган ослаб, но все еще представляет опасность для сотен тысяч людей в штатах Флорида, Алабама и Джорджия.

Ранее сообщалось, что скорость ветра достигала 250 километров в час. Без электричества остались более 700 тысяч домов, эвакуированы около полумиллиона человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Урагану была присвоена четвертая категория опасности из пяти возможных. Ущерб от разрушений оценивается в 50 миллиардов долларов. Из-за непогоды также пришлось сократить добычу нефти и газа, закрыты морские порты и отменить сотни авиарейсов.

Тем временем США продолжают ликвидацию последствий сентябрьского урагана "Флоренс". Тогда жертвами стихии стали 49 человек.