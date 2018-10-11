С начала года в мире убили журналистов больше, чем за весь 2017-й

За девять месяцев 2018-го года 56 журналистов были убиты из-за своей профессиональной деятельности, сообщили в четверг "Репортеры без границ".
Международная организация отмечает, что уже сейчас этот показатель выше, чем за весь прошлый год: в 2017-м в мире были убиты 55 журналистов.
Большинство погибших в этом году журналистов убиты в зонах военных конфликтов. Больше всего - 13 человек - в Афганистане.
По словам генерального секретаря "Репортеров без границ" Кристофа Делуара, нынешняя "статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов". Он призвал учредить должность специального представителя генсека ООН по этому вопросу.
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