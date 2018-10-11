"Челси" будет отправлять фанатов-расистов в Освенцим

Владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович предложил отправлять болельщиков, уличенных в нацистских и расистских взглядах, на экскурсию в Освенцим.

Поездка не будет принудительной: у таких болельщиков будет выбор между пожизненным запретом на посещение матчей "Челси" и экскурсией по бывшему концентрационному лагерю с обязательным посещением образовательных курсов по борьбе с расовой дискриминацией.

По мнению Абрамовича, действующая ныне мера наказания фанатов за нацизм и расизм – запрет на посещение матчей – не работает, в то время как курсы помогут им изменить поведение и не участвовать в расистских акциях в дальнейшем.

Музей на месте нацистского концентрационного лагеря Аушвиц в польском городе Освенцим был открыт в 1947-м году. Экспозиция рассказывает о массовых убийствах евреев в период Второй мировой войны. В одном только Аушвице погибло около миллиона евреев.