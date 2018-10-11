ФСБ сообщила о задержании лидера российского отделения "Хизб ут-Тахрир"

ФСБ объявила, что ее сотрудники задержали в Татарстане лидера российского отделения запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и руководителей региональной ячейки группировки. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанных подозревают в подготовке к свержению власти в России и установлению теократического унитарного государства. По утверждению ФСБ, задержанные вербовали боевиков для террористических организаций на Ближнем Востоке и готовили теракты.

В сообщении не указывается, сколько именно человек задержаны, и не названы их имена.

Процессы против участников "Хизб ут-Тахрир" проходят в нескольких городах России. Многие обвиняемые считают свое преследование политически мотивированным или преследованием по религиозному признаку. Несколько уголовных дел против членов организации заведено российскими правоохранительными органами в аннексированном Крыму — на Украине организация действует свободно, в отличие от России, где она признана террористической в 2003 году.