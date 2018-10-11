США могут выделить Евросоюзу $1 млрд на "защиту" от российского газа

Конгресс США рассмотрит законопроект о выделении Евросоюзу одного миллиарда долларов для снижения зависимости ЕС от российского газа. Средства пойдут на финансирование энергетических проектов в Европе в период с 2019-го по 2023-й годы.

Соавтор документа сенатор Крис Мерфи заявил на своей официальной странице, что сейчас Москва "использует свое доминирование на энергетическом рынке, а также подкуп, коррупцию и пропаганду, чтобы подорвать западные институты и привести к власти контролируемые правительства, которые не могут или не хотят противостоять России".

По его словам, эта инициатива станет дополнением к инвестициям в военную оборону, которые США сделали в Восточной Европе для сдерживания предполагаемой российской угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на зависимость Германии от российского газа и критиковал ее за выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2". Тем не менее, он пока отказывается вводить санкции против этого проекта, несмотря на то, что ранее американские чиновники неоднократно заявляли обратное.

За прошлый год экспорт российского газа в страны Евросоюза вырос примерно на 8,5 % и достиг почти 200 миллиардов кубометров. Доля "Газпрома" на рынке ЕС увеличилась за этот период с 33% до 35%.