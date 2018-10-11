В Чехии найден участок земли, принадлежащий гестапо

На юго-востоке Чехии обнаружен маленький земельный участок, формально до сих пор принадлежащий нацистской тайной полиции – гестапо.

Как сообщает информационный портал iDnes.cz, участок площадью 30 квадратных метров в окрестностях городка Годонин принадлежал до Второй мировой войны еврейской семье, которая погибла во время Холокоста. В 1943 году, во время нацистской оккупации, он был занесен в кадастральные списки, причем в качестве владельца было указано местное управление гестапо.

После войны в результате ряда бюрократических ошибок участок не попал ни к одному из новых владельцев, а в 1982 году при очередной кадастральной переписи был вновь записан как принадлежащий "управлению государственной тайной полиции", хотя ведомства с таким названием в тогдашней Чехословакии не существовало.

Ошибку обнаружили только сейчас. Местное управление земельного фонда обещает быстро исправить ее и присоединить участок к тем земельным угодьям в этом районе, которые находятся в ведении государства.