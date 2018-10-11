Верховный суд Вашингтона отменил смертную казнь на территории штата

На территории штата Вашингтон отменена смертная казнь. Такое решение принял Верховный суд штата. До настоящего момента на высшую меру наказания в Вашингтоне был наложен мораторий.

Согласно решению суда, уже вынесенные смертные приговоры должны заменить на пожизненное заключение, сообщает газета The Washington Post. В тюрьмах штата содержатся восемь человек, которых ранее осудили к смертной казни. Их судьба остаётся неопределённой.

Смертная казнь является наказанием в 30 штатах США, а также предусмотрена в федеральном законодательстве. В соответствии с Восьмой поправкой к Конституции США её применение ограничено убийствами с отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемыми совершеннолетними.

Вашингтон стал стал 20 штатом, на территории которого не действует высшая мера наказания. В последние годы количество вынесенных смертных приговоров значительно снизилось.