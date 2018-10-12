20 заключенных Владимирского централа вскрыли себе вены

В тюрьме "Владимирский централ" около 20 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против отправки в колонию номер 3 города Владимира. Об этом написал в фейсбуке руководитель петербургского отделения "Комитета за гражданские права" Борис Пантелеев.

По словам правозащитника, протест заключенных связан с нежеланием отбывать срок в ИК-3, которую в регионе называют "пыточной колонией". По заявлениям родственников осужденных и освободившихся заключенных, арестантов в этой колонии "насилуют, избивают и убивают". Это не просто акция протеста, это жест отчаяния, написал Пантелеев.

Правозащитник добавил, что уведомил об этом уполномоченного по правам человека во Владимирской области.

Владимирский омбудсмен Людмила Романова заявила агентству ТАСС, что уже 12 октября намерена посетить тюрьму, чтобы проверить сообщения о нанесении себе травм заключенными. Начальник Владимирского централа утверждал, что никто из осужденных не вскрывал себе вены.

Ранее большой резонанс вызвала публикация видео издевательств над заключенными в ярославской колонии №1. Начали появляться публикации о пытках еще в нескольких российских колониях. Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.