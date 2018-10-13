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Рожденные после СССР

Новое язычество

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Почему молодые люди обращаются к старым богам

Личные и социальные мотивы обращения к славянским, скандинаво-германским и другим языческим богам объясняют язычник-традиционалист, философ Евгений Нечкасов, создатель сайта о неоязычниках Сергей Paganka и религиовед, доцент Школы философии НИУ ВШЭ Всеволод Золотухин.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 13 октября, в пять часов вечера.

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