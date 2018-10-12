Саратовский министр уверена, что можно жить месяц на 3,5 тыс. рублей

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что трех с половиной тысяч рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". Об этом чиновница сказала в споре с местным депутатом Николаем Бондаренко после заседания в областной думе, где обсуждался прожиточный минимум для пенсионеров. Видеозапись разговора оказалась в редакции агентства "Общественное мнение".

Депутат предложил министру в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, составляющий в области 7241 рубль. При этом, согласно данным статистики, в сентябре минимальный набор продуктов жителю региона обошелся бы в 3162 рубля.

Соколова от предложения депутата отказалась, сославшись на "статус министра" и необходимость "сохранять подвижность и работоспособность", но вызвалась составить меню для Бондаренко.

"Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!" – заявила министр труда Саратовской области.

Позже Бондаренко в интервью агентству "Свободные новости" заявил, что прожить месяц, тратя на продукты три с половиной тысячи рублей, невозможно. А питание только хлебом и макаронами приведет к проблемам со здоровьем и ожирению, отметил депутат.