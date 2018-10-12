Евкуров: договор о границе с Чечней подписали "стихийно"

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией подписали спонтанно, на фоне конфликта из-за дорожных работ. Но сам документ готовили заранее и без участия Москвы, заявил в интервью телеканалу РБК глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.



По словам Евкурова, он ранее неоднократно (примерно раз в два года на тех или иных встречах) обсуждал эту тему с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Однако нынешние переговоры с Кадыровым начались из-за недовольства жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий "Чеченавтодору".

Когда чеченская техника начала делать дорогу в ингушское село Аршты, все решили, что чеченцы пришли на территорию Ингушетии, отметил глава республики.

По словам Евкурова, несмотря на "стихийное" подписание соглашения, подготовка к нему длилась месяц. Документ разработали комиссии Чечни и Игнушетии по уточнению границы между республиками.

26 сентября Евкуров и Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами. Документ предусматривает обмен территориями. 4 октября в Магасе началась несогласованная акция протеста. Позднее власти согласовали проведение митинга до 15 октября. В интервью РБК Евкуров пообещал не применять силу для разгона участников акции протеста.

На сторону протестующих встал Конституционный суд республики, заявивший о необходимости референдума по соглашению с Чечней. 10 октября в парламенте Ингушетии из-за неявки депутатов сорвалось внеочередное голосование по вопросу об установлении новой границы с Чечней.