ПАСЕ потребовала от РФ вернуть обломки самолета Качиньского

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в пятницу приняла резолюцию, в которой потребовала от России передать властям Польши обломки польского правительственного авиалайнера Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. Во время катастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена и представители польского военного командования.

В резолюции также содержится призыв к властям России воздержаться от любой деятельности на месте катастрофы, которую польская сторона могла бы расценивать как оскорбительную для памяти жертв.

Резолюция призывает Польшу и Россию сотрудничать при расследовании катастрофы и привлечении виновных к ответственности.

В документе отмечается, что выводы российской и польской комиссий о причинах катастрофы совпали в главном – в том, что самолет погиб в результате несчастного случая. При этом российская сторона "возлагает всю ответственность на экипаж самолета", а польская сторона часть вины возлагает на диспетчеров, а также неудовлетворительное состояние аэродрома в Смоленске.

При этом еще одно расследование, проведенное в Польше, как говорится в резолюции, показало, что столкновению с землей предшествовали взрывы на борту. Выдвигается версия, что самолет мог разбиться в результате теракта. ПАСЕ считает, что отказ России передать обломки самолета польским следователям способствовал распространению в польском обществе мнения о том, что Москве есть что скрывать в связи с катастрофой.

Российская делегация не участвует в работе ПАСЕ из-за того, что ее право голоса было приостановлено в связи с аннексией Крыма. Россия отказалась платить взносы в Совет Европы, что может привести к ее исключению из организации.