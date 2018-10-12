Депутата-единоросса из Воронежской думы пытали при ограблении

Неизвестные ограбили и пытали депутата Воронежской областной думы Александра Рыбенко. У члена фракции "Единая Россия" в областном парламенте могли забрать около миллиона рублей наличными, утверждает издание "Мое онлайн".

Утром в пятницу неизвестные пробрались в дом депутата в селе Щучье в 130 километрах от Воронежа. Там находились Рыбенко, его жена и сын. Нападавшие пытали депутата утюгом и избивали бейсбольными битами. Они забрали у депутата деньги, ценности и оружие, сообщает агентство РИА "Воронеж". Жену депутата тоже пытали. Ведется следствие.

Депутат работает топ-менеджером крупнейшего российского производителя сырого молока "Эконива" и, согласно декларации, заработал за прошлый год более 31 миллиона рублей, напоминает "Блокнот Воронеж". В Воронежской областной думе он занимает пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.