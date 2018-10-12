"Остепенилась". Соцсети о научной степени Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева скоро станет кандидатом педагогических наук. 11 сентября она защитила диссертацию в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге, который спортсменка окончила в 2009 году, и теперь, чтобы получить ученую степень, ей нужно только отправить документы в Москву.

В том, что защита пройдет успешно, никто почему-то не сомневался.

Семен Горбунков мл.

Как вы думаете, у нее был шанс провалить защиту диссертации? Вероятность такая же, как и вероятность того, что она знает , что в той диссертации написано :)

Футляр от виолончели

Защитить кандидатскую диссертацию предполагаемой матери детей президента России Алине Кабаевой помогла дочь Владимира Путина, председатель попечительского совета федерации акробатического рок-н-ролла Катерина Тихонова (Путина). Научрук работы Кабаевой - президент питерского отделения федерации Раиса Терехина

Не заставили себя ждать и саркастические комментарии.

​Кирилл Шулика

Пришла к успеху в науке, молодец!

Жанара Альгуатова

Ой, Алинка!)) Молодец какая!)🐒 У неё ещё муж спортсмен—обладатель чёрного пояса, не помню как зовут.

Кирилл Яс

Кто ж не знает старика Кабаева ...)

Темой диссертации стало "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике". Газета "Фонтанка" сообщает, что в работе описываются игры и задания для занимающихся гимнастикой, а также излагается методика оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой.

Юрий Серебряный

Мотивация простая: станешь чемпионкой, познакомишься с президентом, изберут в думу.

В соцсетях предлагают и альтернативные темы.

Сергей Федоров

Тема диссертации: Коррекция девиантного поведения президента Российской Федерации: проблемы и методы

Вспоминают комментаторы и других спортсменов с учеными степенями -и не только спортсменов.

​Иван Курилла

Полку ученых прибывает.

Яков Карпин

Великие ученые, цвет Российской науки Кабаева и Валуев!

Андрей Милоенко

В стране академика Кадырова это не удивительно

Станислав Ильин

А.Ротенберг тоже кандидат педагогических наук, совпадение?

Другие призывают порадоваться за достижения 35-летней гимнастки.

Лидия Дашевская

Ну и хорошо, спортсменка, красавица,а теперь еще и умница

Артем Вахитов

Я так понимаю, что она, по крайней мере, действительно работает в сфере педагогики — по своему спортивному профилю.

Вадим Перов

А кто читал текст диссертации? Лично я не читал, поэтому от суждений типа "я Пастернака не читал, но пару слов скажу" воздерживаюсь.

Многие комментаторы предполагают, что эксперты сообщества "Диссернет" наверняка найдут в тексте научной работы много интересного.​

Сергей Голунов

Совсем не исключаю, что текст окажется хорошим. Вопрос в том, кто его написал.

Василий Аленин

​Кабаева остепенилась

Нет, не замуж вышла. А успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидат педагогических наук.

А нам-то казалось, что все эти диссертации уже как-то вышли из моды. Особенно у богатых и знаменитых. Особенно с учетом бесконечной охоты за плагиатом «Диссернета».

Но тема научной работы заслуженной нашей гимнастки, по идее, должна внушить доверие даже этим подозрительным людям. Алина, если и не сама все это сочиняла, то уж точно на личном опыте может раскрыть «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».

Это вам не «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)». Тема несколько неожиданная для юриста Путина.

Хотя, с другой стороны, он и вправду был где-то рядом с истоками формирования рыночных отношений (пусть и в несколько самобытном их варианте а-ля "Бандитский Петербург"). В том самом городе, который и Кабаева выбрала для получения своего заочного спортивного образования и для защиты своей кандидатской.