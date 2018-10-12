"Остепенилась". Соцсети о научной степени Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева скоро станет кандидатом педагогических наук. 11 сентября она защитила диссертацию в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге, который спортсменка окончила в 2009 году, и теперь, чтобы получить ученую степень, ей нужно только отправить документы в Москву.
В том, что защита пройдет успешно, никто почему-то не сомневался.
Как вы думаете, у нее был шанс провалить защиту диссертации? Вероятность такая же, как и вероятность того, что она знает , что в той диссертации написано :)
Защитить кандидатскую диссертацию предполагаемой матери детей президента России Алине Кабаевой помогла дочь Владимира Путина, председатель попечительского совета федерации акробатического рок-н-ролла Катерина Тихонова (Путина). Научрук работы Кабаевой - президент питерского отделения федерации Раиса Терехина
Не заставили себя ждать и саркастические комментарии.
Пришла к успеху в науке, молодец!
Ой, Алинка!)) Молодец какая!)🐒 У неё ещё муж спортсмен—обладатель чёрного пояса, не помню как зовут.
Кто ж не знает старика Кабаева ...)
Темой диссертации стало "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике". Газета "Фонтанка" сообщает, что в работе описываются игры и задания для занимающихся гимнастикой, а также излагается методика оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой.
Мотивация простая: станешь чемпионкой, познакомишься с президентом, изберут в думу.
В соцсетях предлагают и альтернативные темы.
Тема диссертации: Коррекция девиантного поведения президента Российской Федерации: проблемы и методы
Вспоминают комментаторы и других спортсменов с учеными степенями -и не только спортсменов.
Полку ученых прибывает.
Великие ученые, цвет Российской науки Кабаева и Валуев!
В стране академика Кадырова это не удивительно
А.Ротенберг тоже кандидат педагогических наук, совпадение?
Другие призывают порадоваться за достижения 35-летней гимнастки.
Ну и хорошо, спортсменка, красавица,а теперь еще и умница
Я так понимаю, что она, по крайней мере, действительно работает в сфере педагогики — по своему спортивному профилю.
А кто читал текст диссертации? Лично я не читал, поэтому от суждений типа "я Пастернака не читал, но пару слов скажу" воздерживаюсь.
Многие комментаторы предполагают, что эксперты сообщества "Диссернет" наверняка найдут в тексте научной работы много интересного.
Совсем не исключаю, что текст окажется хорошим. Вопрос в том, кто его написал.
Кабаева остепенилась
Нет, не замуж вышла. А успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидат педагогических наук.
А нам-то казалось, что все эти диссертации уже как-то вышли из моды. Особенно у богатых и знаменитых. Особенно с учетом бесконечной охоты за плагиатом «Диссернета».
Но тема научной работы заслуженной нашей гимнастки, по идее, должна внушить доверие даже этим подозрительным людям. Алина, если и не сама все это сочиняла, то уж точно на личном опыте может раскрыть «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».
Это вам не «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)». Тема несколько неожиданная для юриста Путина.
Хотя, с другой стороны, он и вправду был где-то рядом с истоками формирования рыночных отношений (пусть и в несколько самобытном их варианте а-ля "Бандитский Петербург"). В том самом городе, который и Кабаева выбрала для получения своего заочного спортивного образования и для защиты своей кандидатской.
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