“Уроки персидского”. Эфир в 18.05

Спектакль “Уроки персидского”, лекции и кинопоказы, выставка рисунков Шульца из коллекции Литературного музея Варшавы. Магия Дрогобыча и трагедия Холокоста. Нужно ли помнить убийц Бруно Шульца? Существует ли адекватный ответ на Холокост?

Почему автор небольшого корпуса текстов признан одним из крупнейших писателей Европы? Культ Бруно Шульца в Польше, интерес к нему в России и Украине. Шульц, Гомбрович, Виткевич: трое великих прозаиков ХХ века.

Обсуждают автор спектакля "Уроки персидского" Геннадий Островский, сценарист и режиссер; директор Польского культурного центра Дариуш Клеховский, переводчик, сотрудник ПКЦ Анастасия Векшина, исследователь творчества Шульца Ежи Яжембский, директор фонда “Джойнт” Алик Надан. Использованы фрагменты спектакля "Уроки персидскогоЭ и документального фильма "Бруно Шульц. 1892-1942" (Польша, 2014)

В видеотрансляции в воскресенье и понедельникв 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова