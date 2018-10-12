Около 30 процентов территории Украины нуждаются в гуманитарном разминировании. Об этом сообщил вице-премьер страны Геннадий Зубко. Его слова передает Украинская служба Радио Свобода.

Министр отметил, что речь идет не только о востоке Украины, где продолжается вооруженный конфликт, но и о территории прошедших боевых действий. Кроме того, работа саперов нужна на бывших военных полигонах, отметил чиновник.

По словам Зубко, с начала года подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили и уничтожили на территории страны более 44,5 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 613 авиационных бомб.

По данным украинских властей, только в результате конфликта в Донбассе от мин и взрывоопасных предметов погибли более 600 человек.