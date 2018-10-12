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ОБСЕ засекла грузовик с зениткой, следовавший из России в Донбасс

Донбасс, прифронтовая зона

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала колонну грузовиков, идущих из России в Донбасс. Один из них перевозил 23-миллиметровую спаренную зенитную установку. Фотографии, сделанные с беспилотника, размещены на странице миссии в Фейсбуке.

В ОБСЕ отмечают, что колонна ехала посреди ночи по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Наблюдатели утверждают, что и ранее фиксировали в этом районе колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали на территорию Украины, а потом выезжали с нее.

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