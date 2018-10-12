Четверть российских лабораторий неверно диагностируют рак груди

В России четверть лабораторий по диагностике рака груди ставят неправильные диагнозы. Таковы результаты первой масштабной проверки лабораторий, проведенной Центром контроля качества иммуногистохимических (ИГХ) исследований.

Ученые центра отмечают, что на территории России сегодня действует несколько десятков ИГХ-лабораторий, заявляющих о наличии у них возможности диагностировать рак на ранней стадии, в частности – находить следы мутаций в генах. Знание того, какие именно гены содержат в себе повреждения, важно для подбора терапии при лечении рака. Проверка же показала, что серьезные ошибки при постановке диагноза были допущены в 26% таких лабораторий.

Отдельно в центре контроля качества ИГХ-исследований отмечают, что на сегодняшний день в России уровень качества ранней диагностики рака и выживаемости пациентов на 15 процентов ниже, чем на Западе.

Рак груди остается наиболее распространенным типом злокачественных опухолей среди женщин. По оценкам ВОЗ, от него умирает порядка 500 тысяч женщин ежегодно.